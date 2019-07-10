Şehit Üsteğmen binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari'de şehit düşen Hava Savunma Piyade Üsteğmen Emre Kargın'ın cenazesi, memleketi Muğla'da toprağa verildi.
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