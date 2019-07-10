Şehit Üsteğmen binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de şehit düşen Hava Savunma Piyade Üsteğmen Emre Kargın'ın cenazesi, memleketi Muğla'da toprağa verildi.

Şehit Üsteğmen binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de şehit düşen Hava Savunma Piyade Üsteğmen Emre Kargın'ın cenazesi, memleketi Muğla'da toprağa verildi.

Kaynak: Dunya.com

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