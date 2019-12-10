Şehit Üstçavuş Esma Çevik son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
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Şehit Üstçavuş Esma Çevik son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

ŞIRNAK'ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik, son yolculuğuna uğurlanıyor.

10.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:46
Şehit Üstçavuş Esma Çevik son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
ŞIRNAK'ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik,  son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehit için 5. Kısım Camii'nde tören düzenleniyor. Camii avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehidin naaşı başında askerler nöbet tutuyor. Şehit  Esma Çevik ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılıyor. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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