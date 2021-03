ŞEHİT ÜSTÇAVUŞ ESMA ÇEVİK'İN BABASI: BAYRAM ÖNCESİ BAYRAM OLDU BENİM İÇİN

ŞIRNAK'ta Bomba İmha Uzmanı Astsubay Esma Çelik'i şehit eden teröristler operasyonla etkisiz hale getirildi.

ŞIRNAK'ta Bomba İmha Uzmanı Astsubay Esma Çelik'i şehit eden teröristler operasyonla etkisiz hale getirildi. Şehidin babası Hüseyin Akgül, kızının mezarı başına gitti. Baba Akgül, "Gerçekten evlat acısı büyük bir acıdır. Bir nebze de olsa kızıma gelip dertleştim. İnsanın içine bir su serpiliyor" dedi.

Eren-5 operasyonları kapsamında Mardin Nusaybin'de, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, 6 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerin 2019 yılında Şırnak'ın İdil ilçesinde Bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ile Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın şehit eden teröristler olduğu öğrenildi. Kızını şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirildiğini öğrenen şehit Bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik'in babası Hüseyin Akgül, Edirnekapı Şehitliği'ndeki kızının mezarı başına geldi.

"BİR NEBZEDE OLSA İNSANIN İÇİNE SU SERPİYOR"

Kızının mezarı başında duygularını anlatan baba Hüseyin Akgül, "Olayı basından öğrendim. Gelip kızımla bu olayı kanı yerde kalmadığından dolayı paylaşmak istedim. Kendisiyle burada dertleştim. Gerçekten evlat acısı büyük bir acıdır. Bir nebze de olsa kızıma gelip dertleştim. bir nebze de olsa insanın içine bir su serpiliyor. Acısını az da olsa dindiriyor. Devletimizden Allah razı olsun. Özellikle Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bu konu üzerinde çok titizlikle gidiyor. Allah'ın izniyle 3-5 çapulcuya koskoca devlete karşı gelmelerinin haddini bildiriyor. Her bir şehidimizin kanı yerde kalmadan mücadeleyi yapıyor, kolluk kuvvetleri ve askerimiz. Her biri mücadelesini veriyor. Tabii ki şehit veriyoruz üzücü bir haber ama bu devlet öyle bir devlet ki Çanakkale'de o kadar şehitler verdik, aç ve susuz cephede savaştı ufacık 14-15 yaşında çocuklar. Her biri şehit oldu. " dedi.

"BAYRAM ÖNCESİ BAYRAM OLDU BENİM İÇİN"

Türk bayrağının şehit ve gazi kanının üzerine kurulduğunu belirten baba Akgül, "Bu topraklar 3- 5 çapulcuya bırakılacak bir yer değil onlar anca dağlarda leş olur başka bir şey olmaz. Bayrama yakın bu haberi almam, bayram öncesi bir bayram oldu benim için. Gerçekten de dediğim gibi acımıza bir nebze de olsa su serpildi." şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı