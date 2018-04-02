Şehit Umke Görevlisinin Naaşı Erzurum'a Getirildi

Suriye'nin Afrin bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisi Burak Tatar'ın cenazesi memleketi Erzurum'a getirildi.

Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'na getirilen Tatar'ın naaşı, meslektaşları tarafından uçaktan alındı.

Tatar'ın naaşı bir süre taşındıktan sonra ambulansa konularak Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Baba Yahya Tatar ve mesai arkadaşları, şehidin naaşının getirilmesi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Karşılamada, AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, kurum yetkilileri, askeri erkan ve çok sayıda sağlık personeli de hazır bulundu.

Bekar olduğu öğrenilen şehit UMKE görevlisi, kentteki Narmanlı Camisi'nde cenaze namazının kılınmasının ardından Güzelova Mahallesi'nde defnedilecek.