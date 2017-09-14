Şehit Tümgeneral Aydın'ın İsmi Ankara'da Yaşatılacak

ANKARA (İHA) – Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.



Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba Beldesi'nde üst rütbeli askerleri taşıyan helikopterin düşmesiyle şehit olan 13 askerden biri olan 51 yaşındaki şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın adı eğitim kampüsünde yaşatılacak. Ankara, Gümüşdere'de gerçekleştirilen "Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni"ne, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Ankara Valisi Ercan Topaca katıldı.



Açılış konuşması kapsamında kürsüye çıkan İçişleri Bakanı Soylu, teröre karşı verilecek en büyük cevabın eğitim olduğunu ifade ederek, "Bu memleket kahramanlarına vefa gösteren aziz bir milletin eseridir. Bizden sonraki gelecek nesile bayrak, birlik beraberlik nedir, inancımız ve değerlerimiz nedir, bunu anlatabilecek kahramanlarımıza ihtiyacımız vardır. Burada Türkiye'nin geleceğine bir gül bahçesi ekiliyor ve kahramanımızın ismi veriliyor.



"5 yaş öncesi için eğitim yaygınlaştırılacak"



Milli Eğitim Bakanı Yılmaz da kampüse adını veren şehidimize rahmet dileyerek, "İnsana verilen saygı ve değer hizmetle ölçülür. Türkiye'nin iki problemi var, yoksulluk ve cehalet, ikisini de eğitimle yeneceğiz. Ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkaralım, bunun için eğitim şart. Daha kaliteli bir eğitim ve fırsat eşitliğini sağlamak bizim öncelikli hedefimizdir. Daha kaliteli bir eğitim için 580 binin üzerinde öğretmen ataması gerçekleştirdik. Türkiye genelinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısını 28'den 17'ye düşürdük. Eğitimi teknolojiyle buluşturduk. Özellikle bu yıl 5 yaş için okul öncesi eğitimi yaygınlaştırıyoruz. Ayrıca okul öncesi çocukların tüm kırtasiye giderlerini pilot illerde karşılayacağız" şeklinde konuştu.



"Eğitime Avrupa ülkelerinden daha fazla kaynak ayırıyoruz"



Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı İnsani Gelişmiş Raporları'nın verilerini özetleyen Yılmaz, milli gelirden eğitime ayrılan pay konusunda büyük bir artış sağlandığını belirterek, "Gelişmiş ülkelerin eğitime ayırdığı paydan çok daha fazla payı milli gelirimizden eğitime ayırıyoruz. Dün Avrupa ülkelerinden daha az kaynak eğitime ayırırken bugün eğitime onlardan daha fazla kaynak ayırıyoruz. 2010-2014 arasında OECD ülkeleri arasında en çok eğitim harcamasını artıran ülke Türkiye'dir. Bizden sonra İsrail ve İngiltere gelmektedir. Fakat onlardan da açık ara öndeyiz. Kamu üniversite harcamasında da açık ara öndeyiz. Bizden sonra Estonya gelmekte. Üniversite öğrenci artış sayısında da yine birinciyiz" değerlendirmesini yaptı.



4+4+4 eğitim sistemi ile ortaokullarda net okullaşma oranının yüzde 95,68'in üzerine, ortaöğretimde ise yüzde 82'nin üzerine çıktığını dile getiren Yılmaz, bu oranın yükseköğretimde yüzde 42'nin üzerine çıktığını söyledi. Yılmaz, "BM Kalkınma Programı'nın 2016 raporuna göre Türkiye'nin yükseköğretimde brüt okullaşma oranı yüzde 79'dur. Bu oran ile Norveç'ten, Fransa'dan, İngiltere'den, İsviçre'den, Almanya'dan çok daha iyi bir durumdadır diyerek dün akşam bir televizyon programında "İmam hatip lisesi açıyorlar, fen lisesi açmıyorlar" şekilde bir ifade duyduğunu aktaran Yılmaz, iktidara geldiklerinde 50 dolayında olan fen lisesi sayısının 6 kat artarak 300'ü geçtiğini belirterek, "Hiçbir okulu 6 kattan fazla artırmadık" açıklamasında bulundu.



Atatürk'ün müfredattan kalkması konusu



Bakan Yılmaz, "Müfredattan Atatürk çıkarıldı" iddialarının da her yönüyle yanlış olduğunu bildirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamalarına rağmen iddianın gündemde tutulmaya çalışılmasını eleştiren Yılmaz, "Bugün söylüyorlar, yarın da, öbür gün de yine söyleyecek. Niye söyleyecek? İstiyorlar ki toplumu kutuplaştırsınlar. İstiyorlar ki toplumun önüne sis perdesi koysunlar" dedi yeni müfredatta Atatürk ve kazanımlarının İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin dışında, beden eğitimi ve spor, coğrafya, çağdaş Türk ve dünya tarihi, fen lisesi fizik, kimya, matematik, görsel sanatlar, müzik gibi derslerde de bulunduğunun altını çizerek şunları söyledi:



"Hatta bir gazetede köşe yazarı 'Vardar Ovası'nı Atatürk çok severdi, bunu niye çıkardınız?' diyor. İnsaf. Aç bir oku programı da Vardar Ovası var mı yok mu gör, ondan sonra da yaz. Kimse ile kavga etmek için gelmedik ama derler ya 'Şeytan taşlamaktan tavafa fırsat bulamıyoruz' diye. İnan ki bunların doğru olmayan ibarelerini düzeltmekten bazen kendi işimize yoğunlaşmaktan vazgeçiyoruz. Atatürk'ü veriyor muyuz? Veriyoruz. Peki, ne istiyorlar? Herhalde 'Atatürk'ü kendi adresini bilmeyen çocuklara doktora seviyesinde öğretin' diyorlar. Ondan sonra da bu eğitime bilimsel eğitim diyorlar."



"Eşim çocukları çok severdi"



Programın özel davetlisi şehidin eşi Nuray Aydın, eşinin çocukları çok sevdiğini söyleyerek, "Eğer asker olmasaydım çok iyi bir öğretmen olurdum" sözünü anımsattı. Aydın eşinin vatan aşkının ve azminin burada okuyacak olan öğrencilere örnek olması temennisinde bulundu.



Şehidin oğlu Aydın ise, "Babamın oğlu olmaktan gurur duydum hep. Umarım burada okuyacak öğrenciler ileride iyi işler yürütürler" dedi.



Konuşmalar sonrasında program temel atma töreni kapsamında Bakanların düğmeye basmasıyla devam etti. Ardından tören yerinde kurban kesildi. - ANKARA