Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın Isparta'daki hakim eşine acı haber verildi
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Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın Isparta'daki hakim eşine acı haber verildi

Suriye'nin İdlib bölgesinde görev yaptığı sırada rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın Isparta'da yaşayan Hakim eşi Emine Erdoğan'a acı haber Vali Seymenoğlu tarafından verildi.

Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın Isparta'daki hakim eşine acı haber verildi
09.09.2020 12:42 | Son Güncelleme: 09.09.2020 12:46

Suriye'nin İdlib bölgesinde görev yaptığı sırada rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın Isparta'da yaşayan Hakim eşi Emine Erdoğan'a acı haber Vali Seymenoğlu tarafından verildi.

Suriye'nin İdlib bölgesinde görevli Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin Isparta'da Emre Mahallesi'nde yaşayan hakim eşi Emine Erdoğan'a acı haberi, Vali Ömer Seymenoğlu askeri yetkililerle birlikte verdi. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziye için şehidin evine geldi.

TÖREN MEMLEKETİ ÇANAKKALE'DE YAPILACAK

Şehit Sezgin Erdoğan'ın naaşının Hatay'dan uçakla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na getirileceği ve burada eşi Emine Erdoğan, kızları Eylül ve Elif Naz ile kayınvalidesinin de aynı uçağa bindirileceği, uçağın Çanakkale'ya uğurlanacağı öğrenildi. Şehidin cenazesinin memleketi Çanakkale'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

(Ali Serkan Aygün - Numan Büyükünsal/İHA)

Kaynak: İHA

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