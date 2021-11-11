Şehit torunu fırça sapına taktığı Türk Bayrağı ile İYİ Partili Türkkan'ı protesto etti

Karabük'te şehit torunu bir vatandaş fırça saplarını birleştirerek ucuna taktığı Türk Bayrağı ile şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ı protesto etti.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına yönelik kullandığı küfüre tepkiler devam ediyor. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Bahattin Kurt isimli vatandaş fırça saplarını birleştirerek ucuna Türk Bayrağı taktı. Elindeki bayrakla Kent Meydanına gelen Kurt, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ı şehit yakınına kullandığı sinkaflı küfür için protesto etti. Kendisinin de bir şehit torunu olduğunu söyleyen Kurt, "Lütfü Türkkan bütün şehitlerimize dil uzatmıştır. Bende şehit torunuyum, zoruma gitti. Protesto yapıyorum" dedi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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