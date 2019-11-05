Şehit Topçu'nun cenazesi memleketi Osmaniye'ye uğurlandı

05.11.2019 10:12

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu'nun cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

Şehit Topçu'nun Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.

Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak helikoptere konuldu ve Osmaniye'ye gönderildi.

Törene, şehidin babası İrfan Topçu, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı.

Şehit Suat Topçu'nun, evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA