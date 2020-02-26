Şehit teğmenin adı okulda yaşatılacak
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Şehit teğmenin adı okulda yaşatılacak

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan 24 yaşındaki Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın adı Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir okula verildi.

26.02.2020 17:17 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:17
Şehit teğmenin adı okulda yaşatılacak

'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan 24 yaşındaki Tankçı Teğmen Fırıncıoğulları'nın adı 'ın Samandağ ilçesinde bir okula verildi.


Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın talimatıyla Çiğdede Mahalesi'nde bulunan Akdeniz İlkokulunun adı değiştirilerek Şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları oldu. Okulun tabelası itfaiye ekiplerinin yardımıyla okula asıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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