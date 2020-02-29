Şehit Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın üniversiteyi Bilecik'te okumuş

29.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:34

Suriye'nin İdlib kentindeki hain saldırıda şehit düşen Piyade Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden mezun olduğu öğrenildi.



29 yaşındaki Hataylı Şehit Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın 2015-2016 akademik yılında Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü mezunu olduğu öğrenildi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Mustafa Bayrakdar ve tüm şehitler için bir başsağlığı mesajı yayımladı. - BİLECİK

Kaynak: İHA