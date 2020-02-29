Şehit Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın üniversiteyi Bilecik'te okumuş
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Şehit Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın üniversiteyi Bilecik'te okumuş

Suriye'nin İdlib kentindeki hain saldırıda şehit düşen Piyade Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden mezun olduğu öğrenildi.

29.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:34
Şehit Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın üniversiteyi Bilecik'te okumuş

'nin kentindeki hain saldırıda şehit düşen Piyade Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden mezun olduğu öğrenildi.


29 yaşındaki Hataylı Şehit Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın 2015-2016 akademik yılında Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü mezunu olduğu öğrenildi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Mustafa Bayrakdar ve tüm şehitler için bir başsağlığı mesajı yayımladı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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