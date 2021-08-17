Son dakika haberi | ŞEHİT TEĞMEN İSMAİL CAN SOFTA'NIN NAAŞI HELALLİK İÇİN BABA EVİNE GETİRİLDİ
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Son dakika haberi | ŞEHİT TEĞMEN İSMAİL CAN SOFTA'NIN NAAŞI HELALLİK İÇİN BABA EVİNE GETİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen İsmail Can Softa'nın naaşı Kağıthane'deki baba evine getirildi.

Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen İsmail Can Softa'nın naaşı Kağıthane'deki baba evine getirildi. Şehit İsmail Can Softa'nın Türk Bayrağı'na sarılı naaşı buradan Levent'teki Afet Yolal Camii'ne götürüldü.

Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Teğmen İsmail Can Softa (24) yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit oldu. Acı haber şehidin Kağıthane'deki baba ocağına dün ulaştı. Evin önüne taziye çadırı kuruldu. Sokağa ve şehidin evine Türk Bayrakları asıldı. Baba Ragıp Softa taziyeleri kabul etti. Şehit babası Ragıp Softa'nın da emekli astsubay olduğu, ablasının eşinin de astsubay olduğu öğrenildi. Üniversiteden mezun olduktan sonra futbol hakemliği yapan İsmail Can Softa 3 aydır yurt dışı operasyonlarında görev yapıyordu. Şehidin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı bugün baba evine getirilerek helallik istendi. Burada helallik istendikten sonra Şehitin naaşı cenaze namazı için Levent Afet Yolal Camii'ne götürüldü.

Son dakika haberi | ŞEHİT TEĞMEN İSMAİL CAN SOFTA'NIN NAAŞI HELALLİK İÇİN BABA EVİNE GETİRİLDİ
Son dakika haberi | ŞEHİT TEĞMEN İSMAİL CAN SOFTA'NIN NAAŞI HELALLİK İÇİN BABA EVİNE GETİRİLDİ
Son dakika haberi | ŞEHİT TEĞMEN İSMAİL CAN SOFTA'NIN NAAŞI HELALLİK İÇİN BABA EVİNE GETİRİLDİ
Son dakika haberi | ŞEHİT TEĞMEN İSMAİL CAN SOFTA'NIN NAAŞI HELALLİK İÇİN BABA EVİNE GETİRİLDİ
Son dakika haberi | ŞEHİT TEĞMEN İSMAİL CAN SOFTA'NIN NAAŞI HELALLİK İÇİN BABA EVİNE GETİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi | ŞEHİT TEĞMEN İSMAİL CAN SOFTA'NIN NAAŞI HELALLİK İÇİN BABA EVİNE GETİRİLDİ - Haberler
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