Şehit teğmen'in cenazesi konya'ya getirildi

Şehit teğmen'in cenazesi konya'ya getirildi

24.09.2019 09:23
Şehit teğmen'in cenazesi konya'ya getirildi
Kaynak: DHA
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