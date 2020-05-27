Şehit Teğmen'in ailesine acı haber verildi
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Şehit Teğmen'in ailesine acı haber verildi

Suriye'nin İdlib bölgesinde EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Elazığlı Teğmen Canbert Tatar'ın Tunceli'de dede evinde bulunan ailesine acı haber verildi.

Şehit Teğmen'in ailesine acı haber verildi
27.05.2020 17:39 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:42

Suriye'nin İdlib bölgesinde EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Elazığlı Teğmen Canbert Tatar'ın Tunceli'de dede evinde bulunan ailesine acı haber verildi.

Alınan bilgiye göre, Suriye'nin İdlib bölgesinde yola önceden döşenen EYP'nin infilak ettirilmesi nedeniyle Elazığlı Piyade Teğmen Canbert Tatar, şehit düştü. Şehidin babası Çetin ile annesi Suna Tatar'ın, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Bozağaç Köyü'nde annesinin baba evinde olduğu öğrenildi. 2 kardeş olan şehidin ailesine acı haber ilçe Kaymakamı Harun Kazez ile askeri yetkililer tarafından verildi. Köydeki eve dev Türk bayrağı asıldı.

Şehidin ailesinin bugün Elazığ'a geleceği, yarın törenle naaşının şehitliğe defin edileceği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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