Şehit Teğmen Güngör Dolunay son yolculuğuna uğurlandı
- Cenaze namazına katılanlardan görüntüler Şehit yakınlarında detay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cenazeye katılması Cenaze namazının kılınması ve dua edilmesi Şehidin uğurlanması İZMİR - Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Güngör...
- Cenaze namazına katılanlardan görüntüler
Şehit yakınlarında detay,
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cenazeye katılması
Cenaze namazının kılınması ve dua edilmesi
Şehidin uğurlanması İZMİR - Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın cenazesi, 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde kılınan namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: AA
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