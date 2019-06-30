Şehit Teğmen Güngör Dolunay son yolculuğuna uğurlandı

- Cenaze namazına katılanlardan görüntüler

Şehit yakınlarında detay,

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cenazeye katılması

Cenaze namazının kılınması ve dua edilmesi

Şehidin uğurlanması İZMİR - Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın cenazesi, 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde kılınan namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: AA