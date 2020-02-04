Şehit Teğmen Çubukçu için mevlit okutuldu

04.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:20

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesindeki yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu için memleketi Şanlıurfa'da mevlit okutuldu.

Şehit Çubukçu'nun şehadetinin yıl dönümünde Yenişehir çamlıkta mevlit programı düzenlendi. Kuran-ı Kerim tilaveti, mevlidi şerifin ardından tüm şehitler için dua edildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, sınır boyunca yuvalanan terör örgütlerini bertaraf etmek, ülkenin sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamasını temin etmek amacıyla görev yaptığını hatırlatarak, "Bugün de aynı bölgeden gelen şehit haberleriyle yüreğimiz yandı. Ancak biliyoruz ki, bu milletin hürriyet ve bağımsızlığı kahraman vatan evlatlarının kanlarıyla, canlarıyla temin edilmiştir. Öyle inanıyoruz ki, kutsal değerlerimiz için canını veren Muhammed Cihangir ve tüm kahraman vatan evlatlarımız, şehadetle mertebelerin en yücesine ulaşmışlardır." dedi.

İki yıl önce Afrin'de terör örgütlerini bertaraf etmek amacıyla mücadele ederken şehit düşen Muhammed Cihangir Çubukçu ve silah arkadaşlarını rahmetle anan Vali Erin, "Şehitlerimizin annelerine, babalarına, kardeşlerine, yakınlarına ve tüm milletimize bir kez daha sabırlar diliyor, gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu bir temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mevlite, Vali Erin'in yanı sıra, Şehit Muhammed Cihangir Çubukçu'nun ailesi, Şanlıurfa'daki şehit aileleri, gaziler, askeri ve sivil erkan ile il protokolü katıldı.

Kaynak: AA