Şehit Sözleşmeli Onbaşı Güler, son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şehit Sözleşmeli Onbaşı Güler, son yolculuğuna uğurlandı

02.12.2020 17:56 | Son Güncelleme: 02.12.2020 18:03
Şehit Sözleşmeli Onbaşı Güler, son yolculuğuna uğurlandı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen araç kazasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler'in (25) cenazesi memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen araç kazasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler'in (25) cenazesi memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çukurca ilçesinde üs bölgesinde ikmal malzemesi taşıyan askeri aracın kaza yapması sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Güler'in Türk bayrağına sarılı cenazesi dün gece Hakkari'de düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Kütahya'ya getirildi. Şehit Güler için Tavşanlı ilçesine bağlı Ömerbey Mahallesi Beke Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin babası Nazım Güler, kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve ilçe halkı katıldı. İkindi vakti İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy tarafından koronavirüs tedbirlerine uyularak kıldırılan cenaze namazının ardından Şehit Osman Güler, Ömerbey Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Törene katılanlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı
NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı
Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına çok net yanıt
Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına çok net yanıt
'Bazılarının kan tepesine fışkıracak' deyip asgari ücret zammı için çılgın bir öneri sundu
"Bazılarının kan tepesine fışkıracak" deyip asgari ücret zammı için çılgın bir öneri sundu

Şehit Sözleşmeli Onbaşı Güler, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Sözleşmeli Onbaşı Güler, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Sözleşmeli Onbaşı Güler, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Sözleşmeli Onbaşı Güler, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Sözleşmeli Onbaşı Güler, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Sözleşmeli Onbaşı Güler, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Şehit Osman Güler son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Şehit Osman Güler son yolculuğuna uğurlandı
Kaza şehidi polis memuru, son yolculuğuna uğurlanıyor (2)
Kaza şehidi polis memuru, son yolculuğuna uğurlanıyor (2)
Son dakika haberleri: Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren hemşire Ünal son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri: Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren hemşire Ünal son yolculuğuna uğurlandı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Osman Kavala Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır
Magazin Alişan Sezen Aksu Enes Batur Emel Müftüoğlu
Spor Fuat Çapa Şenol Güneş Caner Erkin Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Rusya Terör Aralık Çin Halk Cumhuriyeti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şehit Sözleşmeli Onbaşı Güler, son yolculuğuna uğurlandı - Hakkari
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 18:07:48. #1.15#
title