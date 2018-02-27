Şehit Sorgulama Ekranı Yeniden Açıldı! Öğrenmek İçin Tıklayın
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Şehit Sorgulama Ekranı Yeniden Açıldı! Öğrenmek İçin Tıklayın

Milli Savunma Bakanlığı'nın şehit sorgulama ekranı E-Devlet üzerinden yeniden açıldı. Öğrenmek için tıklayın...

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açtığı ve bir süre sonra yoğunluk nedeniyle durdurduğu şehit bilgisi sorgulama ekranı, E-Devlet sistemi içerisine dahil edildi. 1853 - 1928 yılları arasında şehit düşen kişilerin bilgilerinin yer aldığı sisteme ad-soyad yazılarak ulaşılabiliyor.

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Sistemde yer alan savaş kayıtları ise şu şekilde:

Kırım Savaşı (1853 - 1856)

Osmanlı - Rus Savaşı (1877 - 1878/ 93 Harbi)

Osmanlı - Yunan Savaşı (1897)

Trablusgarp Savaşı (1911)

Balkan Savaşları (1912 - 1913)

Birinci Dünya Savaşı (1914 - 1918)

Kurtuluş Savaşı (1919 - 1922)

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