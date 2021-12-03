BATMAN (AA) - Batman'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylerin sosyal hayata aktif şekilde katılımlarını sağlayacak düzenlemeler yapan Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesine "Erişilebilirlik Belgesi" verildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen törende, Kütüphane Müdürü Derya Alapala'ya "Erişilebilirlik Belgesi"ni verdi.

Kütüphanenin örnek olduğunu belirten Şahin, engelli erişimine uyumluluğunu denetleyerek, yapılan çalışmalar neticesinde kütüphaneye Erişilebilirlik Belgesi verdiklerini söyledi.

Ayrıca mahalle buluşmaları ve çeşitli vesileler ile kendilerinden talepte bulunan vatandaşlara da tekerlekli sandalye ve gerekli malzemeler verdiklerini aktaran Şahin, "100 yıkama koltuğu, 50 yıkama seti, 40 tekerlekli araç ve konuşma cihazı aldık. Bunları engelli ailelerimize dağıtıyoruz." dedi.

Engelli bireylerin topluma bir yük olmadığına işaret eden Şahin, "Onları daha iyi ortamlarda yaşattığımız zaman aslında onların bu toplumun kıymetli birer bireyleri olacağını burada bir kez daha hatırlatıyoruz." diye konuştu.

Daha sonra Vali Şahin, engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye ile diğer yardımları dağıttı.