Şehit Sekin Kabri Başında Anıldı
İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin, Elazığ'ın Baskil ilçesindeki kabri başında anıldı.
İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin, Elazığ'ın Baskil ilçesindeki kabri başında anıldı.
Türk polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Elazığ Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi öğrencileri, şehit Sekin'i kabri başında andı, dua okudu.
Okulun müdür yardımcısı Saim Çolak, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.
Çolak, tüm polislerin bu anlamlı gününü kutladıklarını belirtti.