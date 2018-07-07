Şehit Sekin'in Kabrinin Bulunduğu Mezarlık Aydınlatıldı
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in Elazığ'ın Baskil ilçesindeki kabrinin bulunduğu mezarlık aydınlatıldı.
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in Elazığ'ın Baskil ilçesindeki kabrinin bulunduğu mezarlık aydınlatıldı.
Sekin'in kabrinin bulunduğu mezarlık ve çevresindeki eski elektrik direkleri ile kablolarının değişimi yapıldı.
Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan yenileme kapsamında şehidin kabrinin bulunduğu alanda genel aydınlatma yapıldı.