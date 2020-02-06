Şehit savcıların adı hatıra ormanlarıyla yaşatılacak

06.02.2020 13:17 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:22

Uşak Üniversitesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Topluluğu tarafından, Şehit Cumhuriyet Savcıları Mehmet Selim Kiraz ve Murat Uzun adına 2 ayrı hatıra ormanı oluşturuldu.



Uşak Üniversitesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Topluluğu tarafından 1 Eylül kampüs girişine ve Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonunun arkasında yer alan alanda, Şehit Cumhuriyet Savcıları Mehmet Selim Kiraz ve Murat Uzun adına 2 ayrı hatıra ormanı oluşturuldu.



Yüzlerce fidanın toprakla buluştuğu hatıra ormanlarıyla, hem şehitlerin ismi yaşatılırken hem de üniversitenin peyzaj/çevre düzenlemesine katkı sağlandı.



Topluluk akademik danışmanı Öğr. Gör. Muhammet Esat Bolat yaptığı açıklamada, "Topluluk olarak özellikle Uşak ili olmak üzere ülkemizin birçok köy okuluna, yardıma muhtaç çocuklara ve ailelere destek olmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte yaptığımız faaliyetlerde bu vatan uğruna toprağa düşüp can vermiş, şehadet makamına ulaşmış vatan evlatlarının da isimlerini yaşatıyoruz. Bu doğrultuda şehitlerimizin ismini verdiğimiz birçok kütüphane kurduk. Bunun yanında uzun zamandır çaba gösterdiğimiz hatıra ormanlarımızı da oluşturduk. Hatıra ormanlarımıza DHKP-C'li teröristlerce makamında şehit olan Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz ve Tunceli Ovacık'ta PKK'lı teröristlerce görevi başında şehit edilen Cumhuriyet Başsavcımız Murat Uzun'un isimlerini verdik. Gayemiz hem şehitlerimizin isminin yaşatılması, hem de üniversitemiz öğrencilerine şehitlerimizin kanlarıyla suladıkları bu topraklardaki müreffeh yaşamın hiçte kolay kazanılmadığını anlatmaktır. Bize bu olanağı sağladığı için Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş'a ve üniversite yönetimimize de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - UŞAK

Kaynak: İHA