Şehit Samet Şeker'in naaşı Samsun'da
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Şehit Samet Şeker'in naaşı Samsun'da

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Haberler | 3. Sayfa

Şehit Samet Şeker'in naaşı Samsun'da Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Uman Çavuş Samet Şeker'in naaşı Samsun'a getirildi.

Şehit Samet Şeker'in naaşı Samsun'da

SAMSUN - Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Uman Çavuş Samet Şeker'in naaşı Samsun'a getirildi.

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Yıldırım Harekatı'nda el yapımı patlayıcıya basarak yaralanan, akabinde sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in cenazesi askeri uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Burada şehidin naaşı törenle karşılandı. Yakınları ve sevdikleri şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin karşılama törenine Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, il müdürleri, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.

Şehit olan Piyade Uman Çavuş Samet Şeker'in naaşı saat 15.00'te Bafra Asri Mezarlık Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Bafra Şehitliği'ne defnedilecek.

Şehit Samet Şeker'in nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı bilgisi verildi.

Şehit Samet Şeker'in naaşı Samsun'da
Şehit Samet Şeker'in naaşı Samsun'da
Şehit Samet Şeker'in naaşı Samsun'da
Şehit Samet Şeker'in naaşı Samsun'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal

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