Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Pençe-Yıldırım Harekatı sırasında, el yapımı patlayıcıya (EYP) basması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Jandarma Uzman Çavuş Samet Şeker, Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verildi.

Pençe-Yıldırım Harekatı sırasında, el yapımı patlayıcıya (EYP) basması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Jandarma Uzman Çavuş Samet Şeker, Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verildi.

Şeker'in naaşı, Şeyhören Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Bafra Asri Mezarlık Camisi'ne götürüldü.

Burada şehidin babası Nurettin ve annesi Münevver Şeker'i yakınları teskin etmeye çalışırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, aileye başsağlığı diledi.

Şehidin bir ay sonra evlenmeyi planladığı nişanlısı Nidanur Dursun'a sarılan Karaaslan, acısına ortak oldu.

Cenaze namazını öğlen vakti İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın kıldırdığı şehit Şeker'in naaşı bir süre askerlerin omzunda taşındı.

Daha sonra cenaze aracına konulan şehidin naaşı, Bafra Şehitliği'nde dualarla toprağa verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığı cenazeye Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Güven, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, askeri ve mülki erkan katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

Yaşı küçük, hayalleri büyük! Geçen ay reşit olan genç, mahallesine muhtar oldu
Yaşı küçük, hayalleri büyük! Geçen ay reşit olan genç, mahallesine muhtar oldu
Pençe Yıldırım Harekâtı'nda bir kahraman askerimiz mayına basarak şehit oldu
Pençe Yıldırım Harekâtı'nda bir kahraman askerimiz mayına basarak şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Beren Saat Şevval Sam Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 20:06:25. #1.15#

title