Şehit Salih Altun Parkı açıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Şehit Salih Altun Parkı açıldı - Haberler
Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Bursa

Şehit Salih Altun Parkı açıldı

Şehit Salih Altun Parkı açıldı Şehidin adı parkta yaşatılacak Osmangazi parklarla donatılıyor Spor yatırımlarına hız kesmeden devam eden Osmangazi Belediyesi, Hamitler Mahallesi'ne hayata geçirdiği spor parkını düzenlenen törenle hizmete açtı.

13.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:37
Şehit Salih Altun Parkı açıldı

Şehit Salih Altun Parkı açıldı

Şehidin adı parkta yaşatılacak

Osmangazi parklarla donatılıyor

BURSA - Spor yatırımlarına hız kesmeden devam eden Osmangazi Belediyesi, Hamitler Mahallesi'ne hayata geçirdiği spor parkını düzenlenen törenle hizmete açtı. Parka 1975 yılında Kıbrıs'ta şehit olan Salih Altun'un ismi verildi.

Osmangazi Belediyesi, her mahalleye yeşil alan ve spor tesisleri kazandırıyor. Hamitler Mahallesi'nde inşa edilen spor parkı düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine açıldı. Osmangazi Belediyesi, parka 1975 yılında Kıbrıs'ta askeri aracın devrilmesi sonucunda şehit olan Salih Altun'un adı vererek şehidin adını yaşattı. Toplam 6 bin 260 metrekare alan üzerine yapılan Şehit Salih Altun Parkı'nda biri engelliler için olmak üzere 2 basketbol sahası, 1 voleybol sahası, 2 masa tenisi masası, 668 metrekarelik çocuk oyun alanı, 381 metrekarelik fitness alanı ve 606 metrelik yürüyüş yolu bulunuyor. Parkın etrafı ağaç ve bitkilerle süslenerek, 2 bin 226 metrekare yeşil alan oluşturuldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın ev sahipliğinde düzenlenen Hamitler Spor Parkı'nın açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İrfan Akkaya, MHP İl Başkan Yardımcısı Cemal Ersoy, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, MHP Osmangazi İlçe Başkanı Seyfi Seyfioğlu, şehit Salih Altun'un ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Hamitler, Bursa'nın örnek bir bölgesi. 2009 yılından bu yana burada Bursa'nın, mimarisine, kimliğine ve tarihine yakışır modern bir inşa ettik ve etmeye devam ediyoruz. Buradaki çalışmalarımız birbirini tamamlayarak devam ediyor. Yaptığımız çalışmalar neticesinde 34 bin daireye oturma izni aldı. 150 bin kişilik bir şehir inşa ettik. Hamitler, bataklık iken şu an Osmangazi'nin ve Bursa'nın modern yüzü oldu" dedi.

"20 yılda yapılanın iki katını 10 yılda yaptık"

Başkan Dündar, mahallelere parklar ile nefes aldırdıklarını dile getirerek, "Osmangazi Belediyesi'nin kurulduğu 1989 yılından 2009 yılına kadar 1 milyon metrekare alan üzerine toplam 334 park inşa edilmiş. 19 fitnes alanı, 11 futbol sahası, 12 basketbol sahası ve 10 yürüyüş yolu yapılmış. Benim göreve geldiğim 2009 yılından 2019 yılına kadar geçen sürede ise ilçemize 329 yeni park kazandırmışız. 500 bin metrekare yeşil alan oluşturmuşuz. 106 fitnes alanı, 19 futbol sahası, 39 basketbol sahası, 72 yürüyüş yolu ve 17 meydan inşa etmişiz. Yani 20 yılda yapılan çalışmaların iki katını biz 10 içerisinde gerçekleştirmişiz. Bugün açılışını yaptığımız Şehit Salih Altun Parkı, Hamitler Mahallemize hayırlı olsun. Şehidimizin ruhu şad olsun. İlçemizdeki birçok park ve sokağa şehitlerimizin ismini veriyoruz. Vatanı, milleti ve bayrağı için hayatlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadeleri kullandı.

Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüsü hakkında da konuşan Başkan Dündar, "Dünyanın başında korona virüsü diye bir bela var. Bu virüs, bizim milletimizin inancına ve geleneklerine uyması neticesinde en son ülkemize geldi. Şuana kadar tespit edilen iki vaka var ve inşallah bu şekilde kalır. Virüsten korunma yolları olarak temiz olmamız, sürekli ellerimizi yıkamamız ve sağlıklı beslenmemiz söyleniyor. Aslında bunlar inancımızı ve geleneklerimizi tekrar hatırlamamıza vesile oluyor. Devletimiz gerekli tedbirleri alıyor. Bizler de gerekli tedbirleri alacağız. Nisan ayında düzenlediğimiz Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'ni iptal ediyoruz. Kültür merkezlerimizdeki faaliyetleri durduruyoruz. Dezenfekte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bilhassa vatandaşların kalabalık olduğu noktalarda çalışmalarımızı arttıracağız. Önümüzdeki haftadan itibaren bütün camileri dezenfektanlarla ilaçlayarak Ramazan ayı için hazır hale getireceğiz. Önce tedbir ondan sonra tevekkül" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir de, cennet vatanımız için tereddüt etmeden şahadete yürüyen ve gazi olan mübarek isimleri ilelebet yaşatmak bize düzen bir vazifedir. Kıbrıs şehidi Salih Altun'un aziz hatırası da bu parkta yaşatılacak. Bu parkta, yarınların Salih Altun'ları yetişecektir. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Şehit Salih Altun'un abisi Emrullah Altun da, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün burada hüznü ve sevinci birlikte yaşıyoruz. Bu güzel parkta, şehit abimin isminin yaşatılması bizim için büyük mutluluk. Şehit abimin isminin yaşatılmasını sağlayan başta Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Şehit Salih Altun Parkı açıldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Şehit Salih Altun Parkı açıldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Haber
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak Haber
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
İtalya'da en ölümcül gün! Bilanço giderek ağırlaşıyor Haber
İtalya'da en ölümcül gün! Bilanço giderek ağırlaşıyor
DSÖ açıkladı! Koronavirüsün merkez üssü değişti Haber
DSÖ açıkladı! Koronavirüsün merkez üssü değişti
Pentagon'un fonladığı firma, virüsün aşısını bulduğunu ilan etti Haber
Pentagon'un fonladığı firma, virüsün aşısını bulduğunu ilan etti
Portekiz'de ada aldığı iddia edilen Ronaldo için gerçek çok başka çıktı Haber
Portekiz'de ada aldığı iddia edilen Ronaldo için gerçek çok başka çıktı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
İngiltere'nin en kıdemli doktoru uyardı: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir
İngiltere'nin en kıdemli doktoru uyardı: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Alexander Sörloth'un Başakşehir maçında oynayabileceği açıklandı
Alexander Sörloth'un Başakşehir maçında oynayabileceği açıklandı
Evde kılınabilir uyarısına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu
Evde kılınabilir uyarısına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu
Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi
Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, evden eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, evden eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Everton, bir futbolcularında koronavirüse rastlandığını açıkladı
Everton, bir futbolcularında koronavirüse rastlandığını açıkladı
Koronavirüs sonrası İstanbul'da toplu taşıma kullanma oranı %10 azaldı
Koronavirüs sonrası İstanbul'da toplu taşıma kullanma oranı %10 azaldı
Litvanya'da koronavirüs nedeniyle basketbol ligi sona erdi, şampiyon Zalgiris oldu
Litvanya'da koronavirüs nedeniyle basketbol ligi sona erdi, şampiyon Zalgiris oldu
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Son Dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabilir
Son Dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabilir
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya...
Milli takım doktoru, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumlarını yakından takip ediyor
Milli takım doktoru, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumlarını yakından takip ediyor
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
Karısını barışmaya ikna edemeyen adam, benzin dökerek kendini yaktı
Karısını barışmaya ikna edemeyen adam, benzin dökerek kendini yaktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Gülben Ergen Burcu Kıratlı Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Metin Oktay Fatih Terim Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Avrupa Futbolcu Başakşehir Cuma Namazı
Şu an buradasınız: Şehit Salih Altun Parkı açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 22:14:46. #1.15#