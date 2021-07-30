Şehit Sait Miyanyedi'nin mezarı şehitlik haline getirildi
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Şehit Sait Miyanyedi'nin mezarı şehitlik haline getirildi

Şehit Sait Miyanyedi'nin mezarı şehitlik haline getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Dereköseler Köyünde bulunan Şehit Sait Miyanyedi'nin mezarı şehitlik haline getirildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Dereköseler Köyünde bulunan Şehit Sait Miyanyedi'nin mezarı şehitlik haline getirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sözleşmeli er olarak görev yaparken atış eğitimi sırasında meydana gelen bir kaza sonucu hayatını kaybeden Şehit Sait Miyanyedi, Dereköseler Köyünde bulunan mezarı Çaycuma Belediyesince düzenlenerek şehitlik haline getirildi. Baba Satılmış, anne Naciye Miyanyedi'nin talebi üzerine yapılan çalışmada mezarlık çevresinde düzenlemeler yapılırken, bir adet 3 metreye 3 metre mezarlık giriş takı, 2 adet de pergola bank yerleştirildi. - ZONGULDAK

Şehit Sait Miyanyedi'nin mezarı şehitlik haline getirildi
Şehit Sait Miyanyedi'nin mezarı şehitlik haline getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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