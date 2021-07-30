Şehit Şahin Sarılmaz için Mevlid-i Şerif okutuldu

Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde keşif ve gözetleme görevini ifa ederken teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan P. Uzm. Çvş. Şahin Sarılmaz için Ihlara Beldesinde Cuma namazına müteakip Mevlid-i Şerif okutuldu.

Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde keşif ve gözetleme görevini ifa ederken teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan P. Uzm. Çvş. Şahin Sarılmaz için Ihlara Beldesinde Cuma namazına müteakip Mevlid-i Şerif okutuldu.

Şehitlerin için okutulan Mevlid-i Şerif programına Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Güzelyurt Kaymakamı Cemil Erciyas, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hikmet Kaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik, Şehidi Sarılmaz'ın babası Şenol Sarılmaz ve 7 Temmuz'da dualarla Ihlara'da toprağa verilen Şehit Sergen Güçlüer'in babası Mustafa Güçlüer ile davetliler katıldı.

Çok sayıda vatandaşın da katıldığı programda Kuran-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okundu. Aksaray İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller tarafından yaptırılan duanın ardından program son ererken Vali Hamza Aydoğdu, Milletvekili Cengiz Aydoğdu şehit babaları ile bir süre sohbet etti. Vali Hamza Aydoğdu tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilerken şehitlerin kıymetli emanetleri ailelerinin her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Kaynak: Habermetre