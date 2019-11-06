Şehit Recep Eşiyok kabri başında anıldı

06.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:56

Şırnak'ın Silopi İlçesinde 1991 yılında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit düşen Recep Eşiyok, kabri başında anıldı.

Şehidin naşının defnedildiği Taşkesen köyü mezarlığında düzenlenen törende, Eşiyok için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Saygı duruşunda bulunulan törende Şehit Recep Eşiyok'un öz geçmişi de okundu.

Köy camisinde şehitler için okutulan mevlidin ardından Vali Cüneyt Epcim, şehidin babası Nurettin Eşiyok ve diğer aile fertlerine taziyelerini iletti.

Anma törenine, Vali Epcim'in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Ağın, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, şehidin yakınları ve köy sakinleri katıldı.

Kaynak: AA