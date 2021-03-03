Şehit polislerin mezarlarını, DEAŞ'ın Türkiye emirinin oğlu ve yeğeni tahrip etmiş (2)

Şehit polislerin mezarlarını, DEAŞ'ın Türkiye emirinin oğlu ve yeğeni tahrip etmiş (2) SÖZDE EMİRİN YEĞENİ İTİRAFÇI OLDU, OĞLU TUTUKLANDIAnkara Gölbaşı'nda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un (25) mezarlarının da aralarında bulunduğu 79...

Şehit polislerin mezarlarını, DEAŞ'ın Türkiye emirinin oğlu ve yeğeni tahrip etmiş (2)

SÖZDE EMİRİN YEĞENİ İTİRAFÇI OLDU, OĞLU TUTUKLANDI

Ankara Gölbaşı'nda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un (25) mezarlarının da aralarında bulunduğu 79 mezar taşını tahrip ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 6 kişiden, aralarında DEAŞ'ın sözde 'Türkiye Emiri' Mahmut Özden'in oğlu Hüseyin Özden'in de olduğu 5 kişi tutuklandı. İtirafçı olan Mahmut Özden'in yeğeni İmam Özden ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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ADANA - DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı