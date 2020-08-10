Şehit polisler memleketlerine uğurlandı
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Şehit polisler memleketlerine uğurlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit düşen 2 polis memuru, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Şehit polisler memleketlerine uğurlandı
10.08.2020 09:27 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:31

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit düşen 2 polis memuru, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi kapsamında Ağaçlı Okul Sektöründe görevliyken Ejder Yalçın marka araçla yakıt ikmali yapmak için Cengiz Üs Bölgesine intikal eden polislerin içerisinde bulunduğu araç sabah saatlerinde kaza yaptı. Kazada yaralanan Özel Harekat Polisi Adnan Kısar (Antalya) ve Osman Gül (Kahramanmaraş) şehit düştü. Şehit düşen polisler için Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanında uğurlama töreni düzenlendi. Törene 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Yüksekova Tümen Komutanı Muammer Alper, Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Hakkarı Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Ömer Pakiş, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Servet Canlı ile kurum amirleri, asker ve polisler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından Yüksekova Müftüsü Şakir Şahin'in yaptığı dualarla şehitlerin naaşları memleketlerine uğurladı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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