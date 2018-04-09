Şehit Polisler İçin Mevlit Okutuldu

Türk Polis Teşkilatı'nın 173. Kuruluş Yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, şehit polisler için mevlit okutuldu.

Pendik Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitleri Camisi'nde düzenlenen programa, İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Atasoy, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda İlçe Müftülüğü görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve mevlid-i şerif okunarak ilahiler seslendirildi.

Daha sonra şehit olan tüm güvenlik güçleri için dua edildi. Programın sonunda emniyet personeli, vatandaşlara gül suyu ve lokum ikramında bulundu.