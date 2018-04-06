Şehit Polisler İçin Mevlit Okutuldu

Manisa'da Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cuma Namazı öncesi Hatuniye Camiinde başta şehit polisler olmak üzere tüm şehitler için mevlit okutuldu.

Türk Polis Teşkilatı 173'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor. 4- 10 Nisan tarihleri arası kutlanan Polis Haftası dolaysıyla Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, tarihi Hatuniye Camii'nde Cuma Namazı öncesi Mevlidi Şerif okuttu. Mevlidi Şerif programına Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, emniyet müdür yardımcıları, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç Türkiye'nin en önemli kurumlarından olan Türk Polis Teşkilatı'nın 173 yıldır milletin yanında olduğunu belirterek, hayatını kaybeden polis şehitlerini rahmetle andı.

Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan da verdiği vaazda polis teşkilatının vatandaşın güvenliği için önemli görevler üstlendiğini kaydetti.

Mevlit programı Şehzadeler İlçe Müftüsü Mehmet Cesur'un yaptırdığı duada ise vatan savunması için başta polisler olmak üzere tüm şehitler için eller semaya açıldı. Kılınan Cuma Namazının ardından ise emniyet teşkilatı tarafından vatandaşlara mevlit şekeri dağıtıldı. - MANİSA