Şehit polisin naaşı helallik için evine getirildi
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Şehit polisin naaşı helallik için evine getirildi

Bağcılar'da silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memurunun cenazesi, helallik alınmak üzere evinin önüne getirildi.

Şehit polisin naaşı helallik için evine getirildi
19.07.2020 11:51 | Son Güncelleme: 19.07.2020 12:07

Bağcılar'da silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memurunun cenazesi, helallik alınmak üzere evinin önüne getirildi.

Bağcılar'da düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke'min cenazesi, helallik alınmak üzere 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan evine getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait cenaze aracıyla saat 10.30 sıralarında eve getirilen şehidin cenazesi, kalabalık tarafından karşılandı. Cenazenin gelişi sırasında şehidin ailesi ve komşuları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin eşi, annesi ve babası, cenaze aracının içine girerek tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, helallik alınmasının ardından tören düzenlenecek olan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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