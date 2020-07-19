Şehit polisin Bağcılar'daki evinin önünde helallik alındı
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Şehit polisin Bağcılar'daki evinin önünde helallik alındı

BAĞCILAR'daki saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke'nin cenazesi helallik için Bağcılar'daki evinin önüne getirildi.

Şehit polisin Bağcılar'daki evinin önünde helallik alındı
19.07.2020 11:44 | Son Güncelleme: 19.07.2020 11:48

BAĞCILAR'daki saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke'nin cenazesi helallik için Bağcılar'daki evinin önüne getirildi.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta dün meydana gelen olayda narkotik polisi ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca sırasında şüpheliler polise ateş açtı. Silahlı saldırı sonucu bir polis memuru kolundan yaralanırken göğsünden vurulan Erkan Gökteke kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

28 yaşındaki Erkan Gökteke'nin cenazesi bugün Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarılarak polis aracı içinde helallik almak için Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan evinin önüne getirildi. Şehidin annesi Emine Gökteke, babası Hakkı Gökteke ve eşi Cemile Gökteke evinin önünde büyük acı yaşadı. Şehidin evi Türk bayrakları ile donatılırken yüzlerce kişi de sokakta toplandı. Polis konvoyu ile evinin önüne getirilen tabuta şehidin annesi, babası ve eşi sarılarak ağladı. Kuran-ı Kerim'den okunan surelerin ardından şehit için helallik istendi. 

Helalliğin alınmasının ardından şehit polisin cenazesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki tören için Fatih'e götürüldü. 2014 yılında Kastamonu PMYO'dan mezun olarak göreve başlayan şehit Erkan Gökteke, 6 yıldır Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapıyordu. Şehit polis evli ve 1 çocuk babasıydı.


Kaynak: DHA

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