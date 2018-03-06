Şehit Polisin Anısına Bulgaristan'da Çeşme

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne iki yıl önce düzenlenen terör saldırısında şehit olan Nefise Çetin Özsoy'un anısına doğduğu Bulgaristan'ın Kırcaali kentine bağlı köye çeşme yaptırılmasına karar verildi.

Edirne Belediyesi Meclisi mart ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında toplandı.

Gürkan, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütleri ile girdiği mücadelede ülkenin bölünmez bütünlüğü, milletin birliği ve dirliğini korumak adına yaptıkları mücadele de şehit olan bütün vatan evlatlarını bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla yad ettiğini, gazilere de şifa dilediğini belirtti.

Edirnespor Kulübü'nün aldığı kararla sahasında oynayacağı maçlardan elde edeceği bilet gelirlerini Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne bağışlamaya başladığını anımsatan Gürkan, kulüp yöneticilerini tebrik etti.

Edirne Belediyesi ile Kırcaali Belediyesi olarak şehit polis Nefise Çetin Özsoy'un doğduğu Çiftliköyde çeşme yaptırmak istediklerini dile getiren Gürkan, "Şehit polis kızımız Nefise Çetin Özsoy'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Nefise kızımız Bulgaristan Kırcaali'de doğup Edirne'de büyüyen bir kızımız, aslında öğretmen ama polislik yapıyordu. Mardin Midyat'ta terör örgütlerinin saldırısı sonucunda şehit olmuştu. Nefise kızımızın doğduğu yerde Kırcaali Çiftlikköy'de onun hatırasını yaşatmak için Kırcaali Belediyesi ile bir hatıra çeşmesi yapmak istiyoruz. Bu kararı meclis karar alıp onayladıktan sonra İçişleri Bakanlığı'na göndereceğiz, Bakanlığın onayının ardından Nefise kızımızın hatırasını yaşatmak için bu çeşmeyi yapacağız." şeklinde konuştu.

Çeşme yaptırılmasını içeren gündem maddesi Belediye Meclisince oy birliğiyle kabul edildi.