Şehit polisin adının verildiği operasyonda uyuşturucu kaçakçısı 2 İranlı yakalandı
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Şehit polisin adının verildiği operasyonda uyuşturucu kaçakçısı 2 İranlı yakalandı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda İran uyruklu iki şüpheli yakalandı.

19.07.2020 09:19 | Son Güncelleme: 19.07.2020 09:59

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda İran uyruklu iki şüpheli yakalandı. Yüklü miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyona, dün silah arkadaşıyla birlikte uyuşturucu çetelerinin silahlı saldırısına hedef olan ve menfur saldırıda kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşen polis memuru Erkan Gökteke'nin adı verildi.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmaların ardından bu akşam saatlerinde Beylikdüzü'nde operasyon gerçekleştirdi. Şok operasyona, uyuşturucu ile mücadele kapsamında dün silah arkadaşıyla birlikte olaya giden ve o sırada uyuşturucu çetelerinin silahlı saldırısına hedef olarak şehit düşen polis memuru Erkan Gökteke'nin adı verildi.

OPERASYONA, DÜN GÖREVİ SIRASINDA ŞEHİT DÜŞEN POLİSİN ADI VERİLDİ

Uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yapılan "Şehit Polis Memuru Erkan Gökteke Operasyonu" kapsamında İran uyruklu 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adresteki aramalarda kristal halde bulunan satışa hazır daralı ağırlığı 89 kilo 400 gram gelen 60 paket metamfetamin türü uyuşturucu, yapım aşamasında olan ve toplam ağırlığı 3 kilo 120 gram gelen metamfetamin hammaddesi, uyuşturucu madde yapımında kullanılan toplam ağırlığı 180 gram gelen kimyasal sıvı ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

İRANLI 2 UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI YAKALANDI

Baskında gözaltına alınan İran asıllı 2 uyuşturucu taciri, sorgulanmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.

Öte yandan dün öğle saatlerinde görevi sırasında silah arkadaşıyla birlikte uyuşturucu çetelerinin silahlı saldırısına hedef olan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşen polis memuru Erkan Gökteke'nin adının verildiği operasyonun görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı. Elde edilen görüntülerde şehidin adının verildiği operasyonu yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde tespit edilen bazı adreslere baskın düzenliyor. Kapıyı açan güvenlik güçleri, içeride bulunan İran uyruklu uyuşturucu satıcılarını yere yatırıp kelepçe takıyor. Polis kamerasına yansıyan söz konusu görüntülerde ayrıca adreslerdeki arama tarama faaliyetleri ve ele geçirilen yüklü miktarda uyuşturucu maddeler de yer alıyor.

(İHA)

Şehit polisin adının verildiği operasyonda uyuşturucu kaçakçısı 2 İranlı yakalandı

Kaynak: İHA

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