Şehit polisin adı Afrika'da yaşatılacak
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Şehit polisin adı Afrika'da yaşatılacak

Deniz Feneri Derneği, 2017 yılında Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan 26 yaşındaki özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir'in ismini, Somali'de açtığı su kuyusunda yaşatacak.

Şehit polisin adı Afrika'da yaşatılacak
25.05.2020 11:29 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:50

Deniz Feneri Derneği, 2017 yılında Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan 26 yaşındaki özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir'in ismini, Somali'de açtığı su kuyusunda yaşatacak.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Deniz Feneri Derneğinin dünya üzerinde su sıkıntısı yaşayan milyonlarca insanın temiz suya ulaşabilmesi için çalışmalar yaptığı aktarıldı.

Bu çalışmaların başında ihtiyaç bölgelerinde su kuyuları açılmasının geldiği belirtilen açıklamada, dernek bağışçılarının da bu kapsamda, Somali'de inşa edilen su kuyusuna 2017 yılında Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın hücre evine düzenlenen operasyonda şehit düşen Ahmet Alp Taşdemir'in adını verdiği kaydedildi.

"Şehitlerimizin adı her mecrada yaşatılacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç İyilik Başkanı Ahmet Köse, hiç düşünmeden canını bu ülkenin huzuru için feda eden şehit Ahmet Alp Taşdemir ve diğer şehitlerin yüzyıllarca hatırlanacağı ve isimlerinin her mecrada yaşatılacağını anlattı.

Köse, bağışçılar ve genç üniversitelilerin de bu nedenle şehidin adını su kuyusuna vermeyi tercih ettiğini belirtti.

Şehidin babasından teşekkür

Şehidin babası İbrahim Taşdemir de şunları kaydetti:

"Bu kuyunun açılması için maddi, manevi fedakarlıkta bulunan bütün kardeşlerime şükranlarımı, sevgilerimi ve saygılarımı arz ediyorum. Allah hepinizden, milletimizden ebedi razı olsun. Türk milleti alicenaptır, vefakardır, kadirşinastır. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah milletimizden razı olsun."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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