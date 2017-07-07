Şehit Polis Yardımcıoğlu, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Şırnak'ta zırhlı polis aracının çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ali Yardımcıoğlu, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Şırnak'ta zırhlı polis aracının çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ali Yardımcıoğlu, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.
23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığındaki törenin ardından karayoluyla Kahramanmaraş'a getirilen şehit Yardımcıoğlu'nun (32) naaşı, helallik alınmak üzere merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.
Cenazenin getirilişi sırasında ailesi, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak ağıt yaktı.
Şehidin cenazesi, helallik alınmasının ardından konvoy eşliğinde cenaze töreni için Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitliğe getirilerek tekbirler eşliğinde katafalka konuldu.
İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi burada toprağa verildi.
Törene katılan protokol üyelerinin taziyelerini iletip teskin etmeye çalıştığı şehidin babası Fahrettin Yardımcıoğlu'nun güçlükle ayakta durduğu gözlendi.
Törene, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Nursel Reyhanlıoğlu ve İmran Kılıç, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Timuçin Alper, polis ve askeri erkanın yanı sıra vatandaşlar ve ilgililer katıldı.