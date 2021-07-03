Şehit polis Uğur Sarıkaya için gözleme hayrı
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Şehit polis Uğur Sarıkaya için gözleme hayrı

Şehit polis Uğur Sarıkaya için gözleme hayrı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeşilçam köyünde, şehit polis memuru Uğur Sarıkaya adına gözleme hayrı yapıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeşilçam köyünde, şehit polis memuru Uğur Sarıkaya adına gözleme hayrı yapıldı.

AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, İl Genel Meclisi Üyesi İbrahim Karataş ile birlikte Van Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli iken, 2019 yılında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden şehit polis Uğur Sarıkaya'nın kabrini ziyaret etti.

Başkan Kulat, şehit polis Sarıkaya için, İl Özel İdaresi tarafından Yeşilçam kabristanında yeni şehitlik yapıldığını belirterek, ziyaretleri vesilesiyle şehit polis Uğur Sarıkaya için bir kez daha Allah'tan rahmet diledi.

Kulat, Şehidin ailesine minnet ve şükranlarını sunduğunu ifade etti. - KÜTAHYA

Şehit polis Uğur Sarıkaya için gözleme hayrı
Şehit polis Uğur Sarıkaya için gözleme hayrı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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