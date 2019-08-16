16.08.2019 15:00

Şehit polis memuruna son görev

TOKAT - İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Ali Ulaş, memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan polis memuru Ali Ulaş (50), TEM Güney Samandıra Gişeler'e 1 kilometre uzaklıkta zeminin ıslak olmasından dolayı gerçekleşen tek taraflı trafik kazası sonrasında kaldırıldığı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu. Şehit polis memuru, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yanında bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Çevre Yolları Trafik Ekipler Amirliği'nde yapılan uğurlama töreni sonrasında al bayrağa sarılı tabutuyla Tokat'a gönderildi. Sabah saatlerinde memleketi Tokat'ın Turhal ilçesine ulaşan şehidin naaşı Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve 2 çocuk babası Ali Ulaş'ın cenaze töreninde şehit annesi Fadime ve şehit eşi Beyhan Ulaş, şehidin kızı Tuğba ve oğlu Kürşat törende metanetini korudu. Tokat İl Müftü Yardımcısı Cabir Çelik tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında Şehit Polis Ali Ulaş, Turhal Asri Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil, Tokat Vali Vekili Mehmet Gödekmerdan, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Av Eyüp Eroğlu, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA