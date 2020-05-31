Şehit polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı

DİYARBAKIR'da uğradığı silahlı saldırıda yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Atakan Arslan (31), memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen törenle gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı
31.05.2020 14:00 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:04
DİYARBAKIR'da uğradığı silahlı saldırıda yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Atakan Arslan (31), memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen törenle gözyaşları arasında toprağa verildi.

Diyarbakır'da dün 5 Nisan Mahallesi'nde devriye gezen polislerin belinde tabanca görmesi üzerine kimlik sormak istediği F.A. (20), M.A. (23) ve M.E.C. 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Şüphelilerden M.E.C.'nin yanındaki tabancayla ateş açması sonucu kurşunun isabet ettiği polis memuru Atakan Arslan yaralandı. Yaralı polis memuru kaldırıldığı özel hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Şüphelilerin yakalanması için hava destekli operasyon düzenleyen polis, F.A. ve M.A.'yı Şilbe Mahallesi'nde yakaladı. Diğer şüpheli M.E.C. ise bu sabah Bağlar Polis Merkezi'ne gidip teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

ŞEHİT POLİS ARSLAN, UĞURLANDIŞehit polis memuru Atakan Arslan için memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin eşi Gözde, babası Ali ve annesi Şükran Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Albay Recep Ali Üstün, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, askeri ve polis erkanı, şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede, salgın tedbirleri kapsamında, sosyal mesafede saf tutulması için alandaki zemin işaretlendi.'HELALLEŞEMEDİK'Şehit Arslan'ın eşi Gözde Arslan, eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Cenazeye katılan Bakan Soylu, "Helalleşemedik, kızım için sabrediyorum" diyen acılı eşe taziye dileklerinde bulundu.Rıdvan Paşa Camii'nde, kılınan cenaze namazının ardından şehit polis Atakan Arslan, Salıpazarı ilçesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

- Samsun

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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