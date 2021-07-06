Şehit Polis Memuru Serhan Alışkan Edirne'de Dualarla Toprağa Verildi
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Şehit Polis Memuru Serhan Alışkan Edirne'de Dualarla Toprağa Verildi

Şehit Polis Memuru Serhan Alışkan Edirne'de Dualarla Toprağa Verildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Tavşanlı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Büro Amirliği'ndeki görevi esnasında, yaralamalı trafik kazası olayına müdahale ettiği sırada, sivil aracın çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Şehit olan Polis Memuru...

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Tavşanlı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Büro Amirliği'ndeki görevi esnasında, yaralamalı trafik kazası olayına müdahale ettiği sırada, sivil aracın çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Şehit olan Polis Memuru Serhan Alışkan'ın naaşı, Edirne'de toprağa verildi.

Şehit polis memuru Alışkan'ın Çorlu Havaalanı'ndan alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, önce Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Selimiye Camisi'ne getirildi. Şehidi, meslektaşları caminin avlusuna kadar omuzlarında taşıdı. Şehit polis memuru Alışkan, Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığındaki Şehitlik'te toprağa verildi.

Törene, şehidin yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Aziz Yıldırım, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş,, Edirne Milletvekilleri Fatma Aksal, Okan Gaytancıoğlu, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Kıd. Alb. Osman Kılıç, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, şehidin arkadaşları ve meslektaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Habermetre

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Şehit Polis Memuru Serhan Alışkan Edirne'de Dualarla Toprağa Verildi - Haberler
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