Şehit polis memuru Sabri Kün, mezarı başında anıldı
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Şehit polis memuru Sabri Kün, mezarı başında anıldı

25.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:39
Şehit polis memuru Sabri Kün, mezarı başında anıldı

Diyarbakır'da 20 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu, Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile şehit edilen polis memuru Sabri Kün, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Diyarbakır'da 20 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu, Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile şehit edilen polis memuru Sabri Kün, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Tarsus Şehitliği'nde düzenlenen törene, şehidin ailesinin yanı sıra Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Emniyet Müdürü Ercan Elbir ve meslektaşları katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunan ve şehitler için dua edilen programda, şehit Kün'ün mezarına karanfil bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan

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