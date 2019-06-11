Şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy kabri başında anıldı

Mardin'in Midyat ilçesindeki terör saldırısında 3 yıl önce şehit olan polis memuru Nefize Çetin Özsoy, kabri başında dualarla anıldı.

Edirne Yenişehir Mezarlığında, Özsoy'un şehit oluşunun üçüncü yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, şehit ve gaziler için yapılan duanın ardından sona erdi.

Anma programına, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle şehidin meslektaşları katıldı.

Kaynak: AA