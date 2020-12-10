Şehit polis memuru Metin Gülmez son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şehit polis memuru Metin Gülmez son yolculuğuna uğurlandı

10.12.2020 13:49 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:55

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tören alanına gelişi Soylu ve Bahçeli'nin sohbet etmesi Cenaze namazının kılınması Dua edilmesi Şehidin uğurlanması ANKARA - Trafik kazasında yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Metin Gülmez...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tören alanına gelişi

Soylu ve Bahçeli'nin sohbet etmesi

Cenaze namazının kılınması

Dua edilmesi

Şehidin uğurlanması ANKARA - Trafik kazasında yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Metin Gülmez son yolculuğuna uğurlandı.Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı.

Şehit polis memuru Metin Gülmez son yolculuğuna uğurlandı
Şehit polis memuru Metin Gülmez son yolculuğuna uğurlandı
Şehit polis memuru Metin Gülmez son yolculuğuna uğurlandı
Şehit polis memuru Metin Gülmez son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

İlgili Haberler

Son dakika gündem: Trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Metin Gülmez için tören düzenlendi
Son dakika gündem: Trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Metin Gülmez için tören düzenlendi
Son dakika haber: Şehit polis memuru Barış Göl, son yolculuğuna uğurlandı (2)
Son dakika haber: Şehit polis memuru Barış Göl, son yolculuğuna uğurlandı (2)
Son dakika haberi: Şehit Osman Güler son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Şehit Osman Güler son yolculuğuna uğurlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Öner Erkan Sermiyan Midyat Kıvanç Tatlıtuğ Aras Bulut İynemli
Spor Samatta Şenol Güneş Cüneyt Çakır Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şehit polis memuru Metin Gülmez son yolculuğuna uğurlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 14:14:22. #1.14#
title