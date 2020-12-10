Şehit polis memuru Metin Gülmez son yolculuğuna uğurlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tören alanına gelişi Soylu ve Bahçeli'nin sohbet etmesi Cenaze namazının kılınması Dua edilmesi Şehidin uğurlanması ANKARA - Trafik kazasında yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Metin Gülmez...