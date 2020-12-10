Şehit polis memuru Metin Gülmez son yolculuğuna uğurlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tören alanına gelişi Soylu ve Bahçeli'nin sohbet etmesi Cenaze namazının kılınması Dua edilmesi Şehidin uğurlanması ANKARA - Trafik kazasında yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Metin Gülmez...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tören alanına gelişi
Soylu ve Bahçeli'nin sohbet etmesi
Cenaze namazının kılınması
Dua edilmesi
Şehidin uğurlanması ANKARA - Trafik kazasında yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Metin Gülmez son yolculuğuna uğurlandı.Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan