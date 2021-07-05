Şehit Polis Memuru Memleketine Uğurlandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan şehit polis memuru Serhan Alışkan'ın naaşı, Vali Ali Çelik'in katılımıyla düzenlenen törenin ardından memleketi Edirne'ye uğurlandı.