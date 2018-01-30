Şehit Polis Memuru Kabri Başında Dualarla Anıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde 22 yıl önce şehit olan polis memuru kabri başında dualarla anıldı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünde görevini ifa ederken 30 Ocak 1996 tarihinde Nusaybin'de bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan silahlı çatışmada şehit olan polis memuru Ali Kesimoğlu, şehadetinin 22. yılında Bafra Asri Mezarlıkta kabri başında okunan Yasin-i Şerif ve dualarla anıldı.

Şehit polis memuru Ali Kesimoğlu'nun anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, yönetim kurulu, derneğin üyeleri ve şehidin yakınları katıldı. - SAMSUN