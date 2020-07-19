Şehit polis memuru Gökteke için tören düzenlendi- İSTANBUL
Şehidin evinin önündeki kalabalıktan görüntüler Şehidin naaşının getirilmesi Helallik alınması Emniyet müdürlüğünde düzenlenen cenaze töreninden detay görüntüler Konuşmalar ve dua İSTANBUL - Dün Bağcılar'da narkotik ekibine yönelik silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke...
19.07.2020 12:59 | Son Güncelleme: 19.07.2020 13:02
Şehidin evinin önündeki kalabalıktan görüntüler
Şehidin naaşının getirilmesi
Helallik alınması
Emniyet müdürlüğünde düzenlenen cenaze töreninden detay görüntüler
Konuşmalar ve dua İSTANBUL - Dün Bağcılar'da narkotik ekibine yönelik silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke için Bağcılar'daki evinin önünde helallik alındı. Şehit için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde de tören düzenlendi.
Kaynak: AA