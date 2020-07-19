Şehit polis memuru Gökteke için tören düzenlendi- İSTANBUL Şehidin evinin önündeki kalabalıktan görüntüler Şehidin naaşının getirilmesi Helallik alınması Emniyet müdürlüğünde düzenlenen cenaze töreninden detay görüntüler Konuşmalar ve dua İSTANBUL - Dün Bağcılar'da narkotik ekibine yönelik silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke...

Şehidin evinin önündeki kalabalıktan görüntüler Şehidin naaşının getirilmesi Helallik alınması Emniyet müdürlüğünde düzenlenen cenaze töreninden detay görüntüler Konuşmalar ve dua İSTANBUL - Dün Bağcılar'da narkotik ekibine yönelik silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke için Bağcılar'daki evinin önünde helallik alındı. Şehit için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde de tören düzenlendi. Kaynak: AA