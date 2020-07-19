Şehit polis memuru Gökteke için cenaze töreni düzenlendi
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Şehit polis memuru Gökteke için cenaze töreni düzenlendi

Bağcılar'da, narkotim ekibine yönelik silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Şehit polis memuru Gökteke için cenaze töreni düzenlendi
19.07.2020 13:39 | Son Güncelleme: 19.07.2020 14:36

Bağcılar'da, narkotim ekibine yönelik silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Gökteke'nin Türk bayrağı sarılı tabutu, Bağcılar 1486. Sokak'taki evine götürülerek helallik alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi.

Gökteke için burada düzenlenen cenaze törenine, şehidin annesi Emine, babası Hakkı, eşi Cemile ve 2 yaşındaki oğlu Kerem Gökteke katıldı.

Törende, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ile şehidin mesai arkadaşları hazır bulundu.

Şehit polisin Türk bayrağına sarılı naaşının tören alanına getirilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Törende konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, olayın hemen ardından yapılan çalışmayla 4 saldırganın yakalandığını söyledi.

Aktaş, İstanbul polisi olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamakta, terör ve uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere geleceği tehdit eden tüm konularda canla başla mücadelelerini sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Vatan, bayrak, millet ve devlet gibi değerleri el üstünde tutan milletin bu uğurda can verenleri baş tacı ettiğini vurgulayan Aktaş, şöyle konuştu:

"Polisin görevi ibadet gibidir. Yüce Allah bizlere bir ayette, 'Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder, hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar' buyuruyor. Ne mutlu ki yüce Allah'ın bu emirlerini, görevinin hakkını veren her bir polis, günlük görevinin bir parçası olarak yerine getiriyor. Bu nedenle inanıyorum ki, bu emirleri yerine getirirken şehit olan mükafatların en güzeline erişmiş olur."

Fatih Müftüsü Hüseyin Baş'ın dua okumasının ardından şehit polisin naaşı tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü.

Evli ve bir çocuk babası olan şehit polis memuru Gökteke'nin cenazesi, Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Kaynak: AA

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