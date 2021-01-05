Şehit polis memuru Fethi Sekin unutulmadı (2)

ŞEHİT SEKİN'İN HEYKELİNE KARANFİL BIRAKILDIİzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında son kurşununa kadar çatışarak şehit olan Fethi Sekin, olayın 4'üncü yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anılıyor.

ŞEHİT SEKİN'İN HEYKELİNE KARANFİL BIRAKILDI

İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında son kurşununa kadar çatışarak şehit olan Fethi Sekin, olayın 4'üncü yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anılıyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Adalet Komisyonu üyeleri ve başsavcı vekilleri, İzmir Adliyesi önünde, Sekin'in şehit olduğu alana ve heykeline karanfil bıraktı. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda kişiyle gerçekleştirilen etkinlikle Başsavcı Güre ve beraberindekiler, Sekin için dua okudu.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI