Şehit polis memuru Fethi Sekin unutulmadı (2)
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Şehit polis memuru Fethi Sekin unutulmadı (2)

05.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:02
Şehit polis memuru Fethi Sekin unutulmadı (2)

ŞEHİT SEKİN'İN HEYKELİNE KARANFİL BIRAKILDIİzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında son kurşununa kadar çatışarak şehit olan Fethi Sekin, olayın 4'üncü yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anılıyor.

ŞEHİT SEKİN'İN HEYKELİNE KARANFİL BIRAKILDI

İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında son kurşununa kadar çatışarak şehit olan Fethi Sekin, olayın 4'üncü yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anılıyor. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Adalet Komisyonu üyeleri ve başsavcı vekilleri, İzmir Adliyesi önünde, Sekin'in şehit olduğu alana ve heykeline karanfil bıraktı. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda kişiyle gerçekleştirilen etkinlikle Başsavcı Güre ve beraberindekiler, Sekin için dua okudu.

Tolga TAHÇI/İZMİR,


Şehit polis memuru Fethi Sekin unutulmadı (2)
Şehit polis memuru Fethi Sekin unutulmadı (2)
Şehit polis memuru Fethi Sekin unutulmadı (2)
Şehit polis memuru Fethi Sekin unutulmadı (2)
Şehit polis memuru Fethi Sekin unutulmadı (2)
Şehit polis memuru Fethi Sekin unutulmadı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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