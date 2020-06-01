Şehit polis memuru Erman Özcan son yolculuğuna uğurlandı Bursa'da kavgaya müdahale ederken silahla açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Erman Özcan'ın cenazesi toprağa verildi.

Bursa'da kavgaya müdahale ederken silahla açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Erman Özcan'ın cenazesi toprağa verildi.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Oktay Özçelik Caddesi'ndeki babaevinin önüne getirildi.

Şehidin annesi Hatice, eşi Emine ve ağabeyi astsubay Erhan Özcan, evin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul etti.

Erman Özcan'ın eşinin polis yeleği, oğlunun da polis üniforması giyerek törene katıldığı görüldü. Emine Özcan'ı şehidin mesai arkadaşları teskin etmeye çalıştı.

Cenaze, helallik alınmasının ardından Gazi Orhanbey Camisi'ne taşındı.

Cami bahçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Şehit polisin tabutunu bir süre taşıyan Bakan Soylu, Özcan'ın eşine teselli etti.

Törenin ardından şehidin naaşı, ilçe mezarlığına götürülerek defnedildi.

Kavgaya karışan 20'den fazla şüpheli gözaltında

Bu arada, polis ekipleri kavgaya karışan 20'den fazla şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokak'ta dün akşam iki grup arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüşmüştü. Çevredeki evlerden birinin çatısından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erman Özcan (37) ile taraflardan R.O, M.O. ve E.B. yaralanmıştı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erman Özcan şehit olmuş, R.O. ve M.O. da hayatını kaybetmişti. E.B. ise Çekirge Devlet Hastanesinnde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA